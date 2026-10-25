Polizei sucht 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch

Seit dem frühen Sonntagmorgen wird die 81-jährige Heidemarie K. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Heidemarie K. verließ gegen 5.30 Uhr das Seniorenzentrum in der Hans-Böckler-Straße. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nach Angaben der Polizei könnte die 81-Jährige lediglich mit einem Nachthemd bekleidet sein und Hilfe benötigen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch laufen Suchmaßnahmen. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer Heidemarie K. oder eine offenbar hilfsbedürftige Frau im Bereich Neustadt an der Aisch gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 09161 88530, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

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