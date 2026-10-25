Unfälle bei Dasing und Friedberg, E-Scooter in Kissing weg

Bei zwei Unfällen im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Samstag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Auf der AIC25 in Friedberg blieb ein weiterer Unfall ohne Verletzte. In Kissing wurde ein E-Scooter im Wert von rund 500 Euro gestohlen.

Autofahrerin prallt bei Dasing auf Pannenfahrzeug

Am 24. Oktober hatte ein Autofahrer wegen einer Panne auf der B300 bei Dasing am Fahrbahnrand angehalten und die Stelle ordnungsgemäß abgesichert. Eine auf der B300 fahrende Autofahrerin übersah das Pannenfahrzeug und fuhr dagegen.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.

Unfall auf der AIC25 in Friedberg

Gegen 23.30 Uhr wechselte eine 18-jährige Autofahrerin auf der AIC25 in Richtung Augsburger Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah sie einen weiteren Pkw.

Mit der rechten Heckseite ihres Autos touchierte sie die linke Front des anderen Fahrzeugs. Anschließend lenkte sie wieder nach links und prallte gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

E-Scooter in Kissing gestohlen

In Kissing stellte eine Besitzerin ihren E-Scooter am Samstag gegen 13 Uhr an einer Tankstelle ab und sicherte ihn mit einem Schloss. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkam, war der E-Scooter verschwunden.

Der Wert des Fahrzeugs beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

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