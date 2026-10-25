SEK nimmt 26-Jährigen nach Drohung in Berchtesgaden fest

Ein 26-Jähriger hat am Sonntag, 25. Oktober 2026, in Berchtesgaden Personen aus seinem näheren Umfeld bedroht und angekündigt, sich selbst etwas anzutun. Nachdem er sich mit einem Messer in einem Zimmer eingeschlossen hatte, nahm ihn das Spezialeinsatzkommando fest.

Wohnung zunächst umstellt

Gegen 12 Uhr informierte eine Angehörige die Polizeiinspektion Berchtesgaden, dass sich der Mann in ihrer Wohnung aufhalte und sie verbal bedroht habe. Anschließend sperrte er sich mit einem Messer in einem Zimmer ein und drohte, sich selbst etwas anzutun.

Nach konkreten Anhaltspunkten für eine mögliche Gefahr für andere alarmierte die Polizei Einsatzkräfte umliegender Dienststellen, das Spezialeinsatzkommando Südbayern und eine Verhandlungsgruppe. Die Wohnung wurde zunächst umstellt, weil eine Gefährdung der Beamten durch das mutmaßlich mitgeführte Messer nicht ausgeschlossen werden konnte.

Festnahme am Nachmittag

Gegen 15.30 Uhr erfolgte der geplante Zugriff des SEK. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen fest. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend wurde der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

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