Kunst & KulturAugsburg Stadt

Buchtipp: Gemeinsam auf Kuscheltier-Suche – Lieselotte bringt Licht ins Kinderzimmer

Buchtipp: Gemeinsam auf Kuscheltier-Suche – Lieselotte bringt Licht ins Kinderzimmer
Cover: Fischer-Sauerländer Verlag
Presse Augsburg
Presse Augsburg
3 Minuten Lesezeit

Ein bisschen Dunkelheit, eine verschwundene Kuscheltier-Sammlung und jede Menge Neugier: Mit dem Mitmachbuch „Lieselotte, mach das Licht an!“ wird die gemeinsame Vorlesezeit für Familien zu einem kleinen Abenteuer. Kinder ab vier Jahren können zusammen mit der beliebten Postkuh und ihren Bauernhof-Freunden herausfinden, was sich in der Nacht alles entdecken lässt.

Inhalte im Überblick

Ausgerechnet vor dem Einschlafen fehlt dem Hund vom Bauernhof etwas ganz Wichtiges: seine geliebten Kuscheltiere. Ohne sie ist an eine ruhige Nacht nicht zu denken. Doch draußen ist es bereits dunkel, und die Suche scheint zunächst schwierig. Zum Glück ist Lieselotte zur Stelle und hilft ihrem Freund dabei, die verlorenen Schätze wiederzufinden.

Was folgt, ist ein nächtlicher Streifzug über den Bauernhof, bei dem auch die jungen Leserinnen und Leser gefragt sind. Mit einer beiliegenden Taschenlampe aus Papier lassen sich verborgene Dinge auf den Buchseiten aufspüren. Fünf besondere Folien machen das Suchen zu einem überraschenden Erlebnis und sorgen dafür, dass es hinter jeder dunklen Ecke etwas Neues zu entdecken gibt.

Familienzeit mit Aha-Momenten

Das Besondere an diesem Buch: Die Kinder bleiben nicht einfach Zuhörer, sondern werden selbst Teil der Geschichte. Gemeinsam mit Mama, Papa oder anderen Vorlesenden können sie die Bilder untersuchen, Vermutungen anstellen und nach den verschwundenen Kuscheltieren Ausschau halten. Dabei entstehen ganz nebenbei Gespräche, kleine Rätselrunden und viele Gelegenheiten zum Lachen.

- Anzeige -

Die detailreichen Illustrationen laden zum genauen Hinschauen ein. Gleichzeitig trainieren die kleinen Entdecker spielerisch ihre Konzentration und Beobachtungsgabe. So verbindet das Buch Unterhaltung mit einer altersgerechten Beschäftigung, bei der die ganze Familie mitfiebern kann.

Ein Vorlesetipp für gemütliche Abende

Wer den Tag mit einem besonderen gemeinsamen Moment ausklingen lassen möchte, findet in „Lieselotte, mach das Licht an!“ eine schöne Anregung. Statt nur Seite für Seite umzublättern, gehen Familien zusammen auf Spurensuche und erleben die Geschichte aktiv mit.

Das Buch eignet sich als Geschenk für Kinder im Kindergartenalter und für alle, die Lieselottes Bauernhofwelt mögen. Vor allem aber bietet es eine wunderbare Gelegenheit, sich abends Zeit füreinander zu nehmen. Denn wenn die Taschenlampe leuchtet und alle gemeinsam nach den Kuscheltieren suchen, wird selbst das Zubettgehen zu einem kleinen Abenteuer.

„Lieselotte, mach das Licht an!“ ist ein weiteres liebevoll illustriertes Abenteuer der beliebten Postkuh Lieselotte von Alexander Steffensmeier. Erschienen ist es im Oktober im Fischer-Sauerländer Verlag. Es kostet 19,90 Euro und ist im gut sortierten Buchladen erhältlich. 

- Advertisement -

Mehr für Kids:

Eventtipp mit Gewinnspiel: Halloween im LEGOLAND® Deutschland – Wir verlosen Ausflüge

Wintersaison: Das gilt jetzt für die Museen im Landkreis Neu-Ulm
FV Illertissen verliert nach Führung gegen FC Augsburg II
Rassismus und Todesdrohungen gegen FCA-Profi Juma Bah – FC Augsburg kündigt Strafanzeige an
FC Augsburg verspielt möglichen Sieg gegen Union Berlin
Radfahrer bei Unfall mit E-Scooter in Oggenhof verletzt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns