Buchtipp: Gemeinsam auf Kuscheltier-Suche – Lieselotte bringt Licht ins Kinderzimmer

Ein bisschen Dunkelheit, eine verschwundene Kuscheltier-Sammlung und jede Menge Neugier: Mit dem Mitmachbuch „Lieselotte, mach das Licht an!“ wird die gemeinsame Vorlesezeit für Familien zu einem kleinen Abenteuer. Kinder ab vier Jahren können zusammen mit der beliebten Postkuh und ihren Bauernhof-Freunden herausfinden, was sich in der Nacht alles entdecken lässt.

Ausgerechnet vor dem Einschlafen fehlt dem Hund vom Bauernhof etwas ganz Wichtiges: seine geliebten Kuscheltiere. Ohne sie ist an eine ruhige Nacht nicht zu denken. Doch draußen ist es bereits dunkel, und die Suche scheint zunächst schwierig. Zum Glück ist Lieselotte zur Stelle und hilft ihrem Freund dabei, die verlorenen Schätze wiederzufinden.

Was folgt, ist ein nächtlicher Streifzug über den Bauernhof, bei dem auch die jungen Leserinnen und Leser gefragt sind. Mit einer beiliegenden Taschenlampe aus Papier lassen sich verborgene Dinge auf den Buchseiten aufspüren. Fünf besondere Folien machen das Suchen zu einem überraschenden Erlebnis und sorgen dafür, dass es hinter jeder dunklen Ecke etwas Neues zu entdecken gibt.

Familienzeit mit Aha-Momenten

Das Besondere an diesem Buch: Die Kinder bleiben nicht einfach Zuhörer, sondern werden selbst Teil der Geschichte. Gemeinsam mit Mama, Papa oder anderen Vorlesenden können sie die Bilder untersuchen, Vermutungen anstellen und nach den verschwundenen Kuscheltieren Ausschau halten. Dabei entstehen ganz nebenbei Gespräche, kleine Rätselrunden und viele Gelegenheiten zum Lachen.

Die detailreichen Illustrationen laden zum genauen Hinschauen ein. Gleichzeitig trainieren die kleinen Entdecker spielerisch ihre Konzentration und Beobachtungsgabe. So verbindet das Buch Unterhaltung mit einer altersgerechten Beschäftigung, bei der die ganze Familie mitfiebern kann.

Ein Vorlesetipp für gemütliche Abende

Wer den Tag mit einem besonderen gemeinsamen Moment ausklingen lassen möchte, findet in „Lieselotte, mach das Licht an!“ eine schöne Anregung. Statt nur Seite für Seite umzublättern, gehen Familien zusammen auf Spurensuche und erleben die Geschichte aktiv mit.

Das Buch eignet sich als Geschenk für Kinder im Kindergartenalter und für alle, die Lieselottes Bauernhofwelt mögen. Vor allem aber bietet es eine wunderbare Gelegenheit, sich abends Zeit füreinander zu nehmen. Denn wenn die Taschenlampe leuchtet und alle gemeinsam nach den Kuscheltieren suchen, wird selbst das Zubettgehen zu einem kleinen Abenteuer.

„Lieselotte, mach das Licht an!“ ist ein weiteres liebevoll illustriertes Abenteuer der beliebten Postkuh Lieselotte von Alexander Steffensmeier. Erschienen ist es im Oktober im Fischer-Sauerländer Verlag. Es kostet 19,90 Euro und ist im gut sortierten Buchladen erhältlich.

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