Wintersaison: Das gilt jetzt für die Museen im Landkreis Neu-Ulm

Ab Sonntag, 1. November 2026, gelten in den vier Kreismuseen des Landkreises Neu-Ulm geänderte Öffnungszeiten. Einige Einrichtungen öffnen im Winter eingeschränkt, andere sind ganzjährig zugänglich.

Archäologischer Park Kellmünz

Der Museumsturm des Archäologischen Parks Kellmünz ist am Samstag, 31. Oktober 2026, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Bis Ende März 2027 bleibt der Turm geschlossen. Das Parkgelände kann weiterhin ganzjährig bis zum Einbruch der Dunkelheit besichtigt werden.

Klostermuseum Roggenburg

Das Klostermuseum Roggenburg ist ab der Woche nach Allerheiligen 2026 bis Ende März 2027 jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Bayerisches Bienenmuseum Illertissen

Das Bayerische Bienenmuseum im Vöhlinschloss Illertissen kann ganzjährig von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Die lebenden Bienen verbringen die kalte Jahreszeit bei ihrem Imker und sollen voraussichtlich ab April 2027 wieder im Museum zu sehen sein.

Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim

Das Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim öffnet ganzjährig freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Bis Sonntag, 8. November 2026, ist dort noch die Ausstellung „Menschen, Geschichte, Begegnungen“ von Daniel Biskup zu sehen. Die Kabinettausstellung „Geometrie und Kunst – Ein Blick in die Kunstsammlung des Landkreises Neu-Ulm“ läuft bis 29. März 2027. Am Mittwoch, 25. November 2026, wird außerdem eine neue Ausstellung des Künstlers Edgar Braig aus Münsingen eröffnet.

Schließtage an Weihnachten und Silvester

An Allerheiligen, 1. November, an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember 2026, bleiben die kreiseigenen Einrichtungen geschlossen. Am 25. und 26. Dezember haben die Museen geöffnet.