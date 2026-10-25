Falscher Arzt: Seniorin in Kirchheim übergibt zehntausende Euro

Drei Callcenter-Betrugsfälle, zwei Unfälle mit Verletzten sowie mehrere Einbruchs- und Brandermittlungen beschäftigen die Polizei im Raum München. In Kirchheim übergab eine 77-Jährige nach einem Anruf eines falschen Arztes Bargeld und Wertgegenstände im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Falscher Arzt täuscht Seniorin in Kirchheim

Am Freitag, 23. Oktober 2026, erhielt die 77-Jährige aus dem Landkreis München gegen 16 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes. Er gab sich als Arzt aus und behauptete, die Tochter der Frau sei an Krebs erkrankt und benötige dringend ein teures Medikament aus der Schweiz. Die Krankenkasse übernehme die Kosten nicht.

Die Frau erkannte den Betrug zunächst nicht und übergab einem unbekannten Abholer Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Kurz danach übergab sie einem weiteren Unbekannten zusätzlich Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem sie ihre Tochter kontaktiert hatte, erkannte sie den Betrug und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte keine neuen Erkenntnisse.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Bereich Alpspitzweg, Zugspitzstraße, Krottenkopfweg und Gruber Straße in Kirchheim bei München, Ortsteil Heimstetten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Die beiden Abholer werden als Männer beschrieben, etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 35 beziehungsweise 30 Jahre alt. Beide waren dunkel gekleidet; der jüngere Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Zwei weitere Betrugsfälle in München

In Bogenhausen erhielt ein 66-Jähriger ebenfalls am Freitag gegen 14 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als russischer Polizeibeamter ausgab. Eine Frau beteiligte sich als vermeintliche Ärztin an dem Gespräch. Unter dem Vorwand eines von der Ehefrau verursachten Verkehrsunfalls sollte der Mann eine hohe Geldsumme zahlen, um eine Anklage gegen sie abzuwenden. Er übergab schließlich im Treppenhaus mehrere tausend Euro an einen Unbekannten. Der Abholer wird als etwa 1,80 Meter großer Mann mit kräftiger Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine schwarze Strickmütze und schwarze Kleidung.

In Sendling meldete sich gegen 12.30 Uhr ein unbekannter Mann telefonisch bei einer 62-Jährigen. Er behauptete auf Russisch, die Tochter der Frau habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse durch die Zahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Die Frau übergab einem unbekannten Abholer mehrere tausend Euro und erkannte den Betrug später. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und athletisch gebaut sein sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei weist darauf hin, dass Krankenhäuser, Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte niemals Barzahlungen verlangen oder Boten zur Abholung schicken. Betroffene sollen sich nicht unter Druck setzen lassen, keine vertraulichen Informationen herausgeben, niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben und im Zweifel die 110 wählen.

Drei Verletzte bei Unfällen in München

In Riem kollidierten am Freitag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Am Hüllgraben und An der Point zwei Pkw. Eine 21-Jährige wollte mit ihrem Audi nach links abbiegen, während ein 51-Jähriger mit einem Dodge die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der 54-jährige Beifahrer befand sich ebenfalls im Dodge.

Alle drei Insassen wurden verletzt. Die 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, wurde letztlich aber nicht benötigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt, es kam zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 23.55 Uhr kam eine 18-Jährige mit ihrem BMW in einer Linkskurve auf der Detmoldstraße in Feldmoching-Hasenbergl aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kollidierte mit einem geparkten Ford, der dadurch gegen einen weiteren Ford und einen Gartenzaun geschoben wurde. Der zweite Ford wurde anschließend noch gegen einen Baum geschoben.

Die 18-jährige Fahrerin sowie zwei Mitfahrer im Alter von 18 und 20 Jahren wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Auch hier wird der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Einbrüche und Brandermittlung

In Oberschleißheim scheiterte ein Einbruch in eine Bäckerei an der beschädigten Eingangstür. Nach den Aufzeichnungen hatte ein unbekannter Mann am Vorabend gegen 23 Uhr versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Gegen 7.30 Uhr erkannte ein 21-jähriger Angestellter einen Mann wieder, der dem Tatverdächtigen auf dem Video ähnelte, und verständigte die Polizei. Beamte nahmen einen 37-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter erließ anschließend Haftbefehl gegen ihn.

Ebenfalls in Oberschleißheim drangen bislang unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagfrüh gewaltsam in einen gewerblichen Betrieb ein. Sie durchsuchten mehrere Büros, brachen einen Tresor auf und stahlen daraus mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen im Bereich Mittenheimer Straße, Hirschplanallee und Bruckmannring.

Nach dem Brand in einem Hotel in Aschheim am 21. Oktober, bei dem zwei Büroräume im Erdgeschoss erheblich beschädigt wurden, ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ein 27-jähriger Jordanier mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt. Er wurde am 22. Oktober an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am 23. Oktober Haftbefehl gegen ihn. Die weiteren Ermittlungen in den Fällen führen verschiedene Kommissariate der Münchner Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei.

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