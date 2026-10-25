Zwei Leichtverletzte nach Kollision mit drei Pkw in Neusäß

Bei einem Unfall in Neusäß sind am Samstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 85-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem geparkten Wagen, der anschließend auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr in der Hammeler Straße kurz vor der Mühlbachstraße. Nach Angaben der Polizei geriet der Fahrer aus ungeklärter Ursache auf seiner Fahrspur zu weit nach rechts und prallte gegen den geparkten Pkw. Dieser wurde dadurch auf das davor abgestellte Fahrzeug geschoben.

Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 13.500 Euro. Der Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

18-Jähriger fährt in Westendorf mit 1,3 Promille

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 2.15 Uhr auf der Hauptstraße in Westendorf zu einem Unfall mit einem Pkw. Bei dem 18-jährigen Fahrer stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab etwa 1,3 Promille.

Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei wurde nur das Fahrzeug des Fahrers beschädigt. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ihm drohen eine empfindliche Geldstrafe und eine Sperre für die Fahrerlaubnis.

Sechs Hühner auf Parkplatz eingefangen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei am Samstag gegen 17 Uhr im Gersthofener Güterverkehrszentrum aus. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Nürnberger Straße meldete ein Passant herrenlose Hühner.

Die Einsatzkräfte stellten sechs Tiere fest und fingen sie mit Unterstützung der Feuerwehr ein. Anschließend wurden die Hühner untergebracht. Der Besitzer konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Joggerin in Gersthofen von Hund gebissen

Bereits am Samstag gegen 10.30 Uhr war eine 71-jährige Joggerin in Gersthofen beim Laufen in der Haydnstraße von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Der Hund war nicht angeleint und konnte von der 56-jährigen Halterin dadurch nicht kontrolliert werden.

Gegen die Hundehalterin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung Anzeige erwartet.

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