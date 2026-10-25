Königsbrunn: Autofahrer mit über zwei Promille prallt gegen Mauer

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Königsbrunn schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Pkw gegen eine Grundstücksmauer geprallt war.

Unfall in der Von-Eichendorff-Straße

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am 24. Oktober 2026 gegen 11 Uhr mit seinem Pkw durch die Von-Eichendorff-Straße. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Begrenzungsmauer eines Grundstücks. Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr als zwei Promille festgestellt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 52-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,00 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, die im Krankenhaus Bobingen durchgeführt wurde.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro. Der Schaden an der Mauer wird mit rund 4000 Euro angegeben. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach Paragraf 315c des Strafgesetzbuchs rechnen.

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