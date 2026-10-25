Brand zerstört Hopfenhalle in Niederlauterbach

Eine Hopfenhalle in Niederlauterbach ist in den frühen Morgenstunden vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt nach einer ersten Einschätzung bei rund einer Million Euro.

Ein benachbarter Anwohner entdeckte den Brand gegen 2 Uhr morgens (Sommerzeit) auf dem landwirtschaftlichen Anwesen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und alarmierte über den Notruf die Integrierte Leitstelle. Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Kriseninterventionsteam, Katastrophenschutz und Polizei rückten an.

Flammen griffen nicht auf weitere Gebäude über

Die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten verhinderten, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitete. Die Hopfenhalle wurde samt der darin gelagerten Jahresernte, der Hopfenernteanlage und den abgestellten Fahrzeugen vollständig zerstört.

Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

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