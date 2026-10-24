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Lottozahlen vom Samstag (24.10.2026)

Lottozahlen vom Samstag (24.10.2026)
Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 24, 36, 39, 45, 48, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 1138061. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 398662 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto. Innerhalb eines Jahres beteiligen sich über 20 Millionen Deutsche mindestens einmal an dem Gewinnspiel.

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