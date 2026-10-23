Schweres Erdbeben in Tibet fordert mindestens 16 Todesopfer

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 hat die autonome Region Tibet in China erschüttert und mindestens 16 Menschen das Leben gekostet. Chinesische Staatsmedien berichten, dass das Epizentrum des Bebens im Kreis Baqen in der Region Nagqu lag. Die Behörden erklärten den Vorfall zum Notfall und entsandten Rettungsteams in das betroffene Gebiet, wo 65 weitere Personen verletzt wurden, darunter elf schwer.

Die Stromversorgung wurde unterbrochen und 339 Häuser stürzten in der betroffenen Region ein. Bis Freitagmorgen gab es Berichte, dass in einigen Gebieten der Strom wiederhergestellt wurde. Mehr als 12.400 Menschen mussten nach dem Erdbeben umgesiedelt werden. Felsstürze zwangen zur Sperrung von Straßen in der Region, was die Erreichbarkeit der betroffenen Hochgebirgsgebiete erschwerte.

Das US Geological Survey registrierte sieben Nachbeben in der Nähe des Epizentrums, das größte mit einer Stärke von 5,2 in einer Tiefe von zehn Kilometern. Chinas Premier Li Qiang forderte dringende Maßnahmen zur Organisation von Rettungs- und medizinischen Hilfsmaßnahmen. Die chinesische Regierung stellte 50 Millionen Yuan (rund 6,7 Millionen Euro) für die Katastrophenhilfe bereit.