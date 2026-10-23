Amberg: Drei Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl in Haft

Ein gestohlenes GPS-gestütztes Präventionsfahrrad führte Einsatzkräfte in Amberg zu einem VW-Transporter mit zwei weiteren mutmaßlich gestohlenen Pedelecs.

Weitere Fahrräder sichergestellt

Am Mittwoch, 21. Oktober 2026, gegen 7 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Amberg den Transporter. Darin befanden sich drei polnische Staatsangehörige im Alter von 46, 49 und 50 Jahren. Neben dem entwendeten Präventionsfahrrad fanden die Beamten zwei hochwertige Pedelecs der Marke Cube. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Der Wert der beiden Pedelecs beläuft sich auf mehrere tausend Euro; die rechtmäßigen Eigentümer konnten bereits ermittelt werden.

Bei der Durchsuchung der drei Männer stellten die Polizisten außerdem einen Schlagring, ein Cuttermesser und ein Klappmesser sicher. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts des Bandendiebstahls unter Mitführen von Waffen ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie bereits mehrfach im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Haftbefehle gegen alle drei Männer

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den 49- und den 50-Jährigen bereits Haftbefehle bestanden. Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, wurden alle drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ gegen jeden von ihnen Haftbefehl. Anschließend wurden die Männer in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz setzt seit Mitte April 2026 speziell präparierte Fahrräder mit GPS-Sendern ein. Sie werden gezielt im öffentlichen Raum abgestellt, um bei einem Diebstahl eine schnelle Ortung und die Feststellung von Tatverdächtigen zu ermöglichen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.