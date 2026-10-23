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36-Jähriger stirbt bei Fahrradunfall in Piding

36-Jähriger stirbt bei Fahrradunfall in Piding
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht zum 23. Oktober 2026 in Piding tödlich verunglückt. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

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Der Mann war nach aktuellem Ermittlungsstand zwischen Donnerstag, 22. Oktober, 21.30 Uhr und Mitternacht auf einer Forststraße in den Saalachauen unterwegs. Östlich der Milchwerke Piding kam er auf Höhe des Aubachs aus bislang ungeklärter Ursache vom Forstweg ab und fiel in das tiefer gelegene Bachbett.

Rettungskräfte konnten den Mann nicht retten

Die Polizei wurde gegen 0 Uhr über die leblose Person informiert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten Rettungsdienst und Notarzt nur noch den Tod des 36-jährigen Einheimischen feststellen. Die Feuerwehr Piding war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst.

Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zu den genauen Umständen des tödlichen Verkehrsunfalls. Zeugen mit Hinweisen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08651/970-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Radfahrer stirbt nach Sturz ins Bachbett bei Piding

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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