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Bombenentschärfung sorgt für Sperrung der A5 bei Baden-Baden

Bombenentschärfung sorgt für Sperrung der A5 bei Baden-Baden
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Autobahn 5 wird am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden vollständig gesperrt. Grund sei eine Bombenentschärfung, teilte das Landratsamt Rastatt mit.

Ein Baggerführer hatte am Morgen in Sinzheim-Kartung in der Nähe der Gemeinschaftskläranlage eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der Bevölkerungsschutz des Landkreises Rastatt, der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die zuständigen Behörden planen, den Sprengkörper um 20 Uhr zu entschärfen. Dafür müssen die Menschen in Sinzheim-Kartung im Umkreis von einem Kilometer den Gefahrenbereich verlassen.

Wie lange die Sperrung der A5 andauern wird, ist noch unklar. Weitere Informationen zum Ablauf der Evakuierung und zur Dauer der Sperrung sollen im Laufe des Abends veröffentlicht werden.

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