Brandenburg: Mutmaßlicher Russland-Spion festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag in Brandenburg einen mutmaßlichen Russland-Spion festnehmen lassen.

Der Ukrainer soll unter anderem militärisch relevante Informationen gesammelt und dafür auch Kontakte in die europäische Rüstungsindustrie genutzt haben. Zuerst hatte der “Spiegel” über die Festnahme berichtet.

Der in Eisenhüttenstadt lebende Mann soll demnach Informationen über die Produktion von Panzerfahrzeugen, Munition und Sprengstoff sowie über Personal und Militäranlagen an der Nato-Ostflanke gesammelt haben. Wie der “Spiegel” weiter schreibt, soll er sich für die Panzerbrigade 45 der Bundeswehr interessiert haben, die sogenannte Litauen-Brigade, die im kommenden Jahr vollständig in Litauen stationiert und einsatzbereit sein soll.