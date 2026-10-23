Schondorf: Leblose Person nach Hausbrand noch nicht geborgen

Nach dem Vollbrand eines Einfamilienhauses in Schondorf am Ammersee muss noch eine leblose Person aus dem Gebäude geborgen werden.

Das Feuer brach am Nachmittag in der Seestraße aus bislang ungeklärter Ursache aus. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache übernommen. Weitere Angaben sollen folgen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.