Politische Schmierereien in Zapfendorf: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Zapfendorf wiederholt Wände und andere Flächen mit politischen und teilweise rechtsextremistischen Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Der Sachschaden liegt insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich.

Betroffen waren unter anderem der Bereich eines Verbrauchermarkts an der Bamberger Straße und eine Skaterbahn an der Bahnhofstraße. Ab dem 28. September beschmierten Unbekannte außerdem die Schallschutzwände an Gleis 1 des Zapfendorfer Bahnhofs mit einem schwarzen Permanentmarker und hinterließen dort mehrere rechtsextremistische Parolen.

Erneute Schmierereien am Bahnhof

Zwischen dem 14. Oktober, 12 Uhr, und dem 17. Oktober, 9 Uhr, beschmierten Unbekannte die Bahnhofsunterführung am Bahnhofsvorplatz mit schwarzer und grauer Farbe. Dabei brachten sie rechtsextremistische Schriftzüge und Symbole an. Nach einer zwischenzeitlichen Reinigung kam es zwischen dem 20. und 21. Oktober zu weiteren Schmierereien mit rosa, grüner und schwarzer Farbe. Darunter waren verschiedene Schriftzüge und bildliche Darstellungen sowie politische Parolen, die sich überwiegend gegen die rechte Szene richteten.

Alle betroffenen Örtlichkeiten befinden sich im Nahbereich der Bahnlinie. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen verschiedener Sachbeschädigungsdelikte und teilweise wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder den bislang unbekannten Tätern nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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