Ehrlich Brothers bringen „Wonderworld“ im März 2027 nach München

Die Ehrlich Brothers gastieren vom 12. bis 14. März 2027 mit ihrer neuen Show „Wonderworld“ in der Münchner Olympiahalle. Insgesamt sind fünf Vorstellungen geplant.

Am Freitag, 12. März, beginnt die Show um 20 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich. Am Samstag stehen Vorstellungen um 13 und 19 Uhr auf dem Programm, am Sonntag folgen Termine um 11 und 17 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils 90 Minuten vor der Show.

Reise vom Kosmos in die Unterwasserwelt

Andreas und Chris Ehrlich führen das Publikum in „Wonderworld“ nach Angaben des Veranstalters vom unendlichen Kosmos bis in geheimnisvolle Unterwasserwelten. Geplant sind Illusionen mit echtem Wasser, großen Meereswesen und einer Meerjungfrau. Außerdem soll die größte Popcorn-Maschine der Welt zum Einsatz kommen, aus der Popcorn in die Arena regnet.

Eine zentrale Illusion der Show ist die Verwandlung eines Sportwagens in den Roboter „Titan“. Der KI-gesteuerte Roboter ist laut Veranstalter fast zehn Meter hoch und wiegt 17,7 Tonnen. In der Inszenierung fordert er die beiden Magier zu einem Kampf zwischen Gut und Böse heraus. „Titan“ wird dabei als größtes Requisit für eine Bühnenillusion bezeichnet.

Tourstart Ende 2026 in Hamburg

Die Weltpremiere von „Wonderworld“ ist für den 29. November 2026 in Hamburg vorgesehen. Für die Tour sind den Angaben zufolge 30 Trucks mit technischer Ausrüstung und eine 150-köpfige Crew eingeplant.

Die Eintrittspreise für die Münchner Termine liegen inklusive Vorverkaufsgebühr zwischen 39,05 und 171,95 Euro. Auch in Neu-Ulm wird ed wieder Shows geben.

Karten gibt es über das Onlinesystem des Veranstalters unter www.s-promotion.de, die Tickethotline 06073 722740 sowie an bekannten Vorverkaufsstellen. Einen Vorgeschmack soll die Ausstrahlung der Weltrekordshow „No Limits“ am 24. Oktober 2026 um 20.15 Uhr bei RTL geben.

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