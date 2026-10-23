Feuerwehrmuseum Augsburg übernimmt historischen Feuerwehrhandwagen der Universität Augsburg

Ein historischer Feuerwehrhandwagen der Universität Augsburg kommt ins Feuerwehrmuseum: Die Einrichtung übernimmt den Wagen samt historischer Ausrüstung und möchte ihn künftig ausstellen.

Entdeckt wurde das lange eingelagerte Stück beim Aufräumen im Möbellager der Universität. Ein Mitarbeiter des Gebäudemanagements bereitete den Handwagen für die Übergabe vor. Hergestellt wurde er in den IWK-Werken in Karlsruhe.

Handwagen stammt aus der Zeit des Kalten Krieges

Das Exponat stammt aus der Zeit des Kalten Krieges und war für den behördlichen Selbstschutz vorgesehen. Beschäftigte sollten im Katastrophen- oder Verteidigungsfall erste Lösch-, Schutz- und Rettungsmaßnahmen übernehmen können. Gedacht war der Einsatz nicht für reguläre Brände, sondern für Situationen, in denen Feuerwehren und Rettungsdienste anderweitig gebunden sein konnten.

Zur Ausstattung gehörten unter anderem Motorpumpen, Schläuche, Äxte, Feuerwehrhelme und persönliche Schutzausrüstung. Noch in den 1990er-Jahren trainierten an der Universität Augsburg rund 15 Beschäftigte für mögliche Ernstfälle. Der langjährige Uni-Mitarbeiter Bernd Damm war damals als Maschinenführer eingeteilt.

„Zu meiner Anfangszeit an der Uni in den 1990er-Jahren waren wir rund 15 Beschäftigte mit fest zugewiesenen Aufgaben. Ich war als Maschinenführer eingeteilt. Für den Ernstfall absolvierten wir Schulungen. Dort lernte man, wie man Menschen in Sicherheit bringt und Gebäude mit vorhandenem Equipment löscht“, erinnert sich Damm.

Die Gruppe rückte nach seinen Angaben nie aus. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde dieser Teil des Behördenselbstschutzes in den 1990er-Jahren eingestellt.

Handwagen ergänzt Sammlung des Feuerwehrmuseums

Im Feuerwehrmuseum Augsburg soll der Handwagen künftig an die Geschichte des Behördenselbstschutzes erinnern. „Solch einen Handwagen haben wir für unsere Sammlung bereits gesucht und freuen uns sehr, damit die Geschichte des Behördenselbstschutzes in Augsburg mit einem weiteren Exponat abbilden zu können“, sagt Thomas Reichel, Vorsitzender des Trägervereins des Feuerwehrmuseums Augsburg.

Das Museum dokumentiert mit rund 1.200 historischen Exponaten die Entwicklung des Feuerwehrwesens in Augsburg, der Region und Bayern. Neben der Ausstellung gehören auch die Sammlung, Archivierung und Erforschung feuerwehrhistorischer Zeugnisse zu seinen Aufgaben.