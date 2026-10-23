Augsburger Panther müssen weiter auf Sean Malone verzichten

Die Augsburger Panther können vor der Deutschland-Cup-Pause nicht auf Sean Malone zurückgreifen. Der Mittelstürmer kämpft weiter mit seiner Oberkörperverletzung. Bei zwei anderen Spielern gibt es dagegen Fortschritte.

Malone soll nach der Pause zurückkehren

Trotz zunächst positiver Prognosen konnte Sean Malone im Oktober noch kein Spiel bestreiten. Eine Rückkehr vor der Deutschland-Cup-Pause ist inzwischen ausgeschlossen. Die Panther wollen kein Risiko eingehen und den US-Amerikaner in enger Abstimmung zwischen Medizinern und Trainerteam schrittweise wieder an die Belastung heranführen.

Ziel ist es, Malone nach der Länderspielpause wieder im Kader begrüßen zu können.

Hoffnung bei Lambert und Toporowski

Bessere Nachrichten gibt es bei Jimmy Lambert und Luke Toporowski. Beide haben in dieser Woche deutliche Fortschritte gemacht. Bei Lambert besteht sogar die Möglichkeit, dass er bereits am kommenden Wochenende wieder für die Panther auflaufen kann.