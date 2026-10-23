Falsche Polizisten täuschen Ehepaar in Königsbrunn

Ein Ehepaar ist in Königsbrunn am Telefon von falschen Polizeibeamten getäuscht worden und gab daraufhin Bargeld sowie persönliche Gegenstände heraus.

Der 80-jährige Mann und seine 73-jährige Frau wurden am Donnerstag, 22. Oktober 2026, zwischen 16 und 17 Uhr von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angerufen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und veranlassten das Ehepaar zur Herausgabe der Wertgegenstände.

Wie hoch der Vermögensschaden ist, wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Betrugs gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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