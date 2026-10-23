Zusmarshausen: 27-Jähriger trotz Fahrverbots 55 km/h zu schnell

Ein 27-Jähriger ist auf der A8 bei Zusmarshausen trotz eines zweimonatigen Fahrverbots unterwegs gewesen und dabei 55 km/h zu schnell gefahren.

Der Mann fuhr am Donnerstag gegen 9 Uhr in Richtung Stuttgart. Erlaubt waren 120 Kilometer pro Stunde. Die Polizei kontrollierte den Autofahrer anschließend an einem Parkplatz.

Bei der Kontrolle konnte der 27-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten stellten fest, dass gegen ihn ein zweimonatiges Fahrverbot bestand, und unterbanden seine Weiterfahrt.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen des Fahrens trotz Fahrverbots und der Geschwindigkeitsüberschreitung. Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.