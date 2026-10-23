Bundespolizei nimmt drei Gesuchte bei Grenzkontrollen fest

Bei Grenzkontrollen auf der A8 und am Bahnhof Freilassing hat die Bundespolizei am 22. Oktober drei gesuchte Männer festgenommen. Ein 31-jähriger Serbe muss eine Restfreiheitsstrafe verbüßen, zwei weitere Männer konnten Geldstrafen nicht bezahlen.

Serbe wegen räuberischen Diebstahls gesucht

Am Donnerstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte auf der A8 einen 31-jährigen Serben, der als Insasse eines Reisebusses nach Deutschland einreisen wollte. Die Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nach ihm suchte. Wegen räuberischen Diebstahls waren noch 530 Tage Restfreiheitsstrafe offen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest.

Geldstrafen nicht bezahlt

Ebenfalls auf der A8 überprüften die Beamten am Vormittag einen 30-jährigen Mazedonier in einem Reisebus. Gegen ihn lag nach Angaben der Bundespolizei ein Strafbefehl des Amtsgerichts Koblenz vor. Wegen Diebstahls sollte er eine Geldstrafe von 3.150 Euro zahlen. Da er den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen.

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Freilassing einen 50-jährigen Rumänen. Die Auswertung der Datenabfrage dauerte länger als gewöhnlich. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte den Mann wegen Diebstahls in zwei Fällen; dafür war er zu Geldstrafen von insgesamt 1.980 Euro verurteilt worden. Außerdem lag in drei weiteren Fällen eine Aufenthaltsermittlung durch das Amtsgericht Düsseldorf wegen Diebstahls vor. Die Staatsanwaltschaft Hannover suchte den Mann zudem wegen des Erschleichens von Leistungen per Aufenthaltsermittlung.

Da der Rumäne die gegen ihn verhängten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, nahm die Bundespolizei ihn fest. Er ist nun postalisch in einer Justizvollzugsanstalt erreichbar.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.