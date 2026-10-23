Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Männer in Kiefersfelden

Bei Grenzkontrollen an der A93 bei Kiefersfelden hat die Bundespolizei zwei gesuchte Männer verhaftet. Beide konnten offene Justizforderungen nicht begleichen und wurden in die Justizvollzugsanstalt Bernau gebracht.

Slowake muss Ersatzfreiheitsstrafe antreten

Am Mittwoch, 21. Oktober, überprüften die Beamten den Fahrer eines Pkw aus der Slowakei. Dabei stellten sie fest, dass das Amtsgericht Rosenheim bereits 2022 einen Strafbefehl gegen den 40-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr ausgestellt hatte. Die geforderte Geldstrafe betrug 6.000 Euro.

Da der Mann den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er nach Bernau gebracht. Dort muss er eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Deutscher wegen Strafbefehl aus Darmstadt in Haft

Bei einem Businsassen ergab die Kontrolle, dass gegen den 33-jährigen Deutschen aus Südhessen seit 2025 ein Strafbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen Diebstahls vorlag. Seine Justizschulden beliefen sich auf 1.500 Euro.

Weil auch er die Summe nicht begleichen konnte, muss der Mann ersatzweise 50 Tage in Haft verbringen. Die Bundespolizei lieferte ihn ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Bernau ein.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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