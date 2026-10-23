München: Zehn Verletzte bei Unfällen und Auseinandersetzung

Bei vier Verkehrsunfällen und einer Auseinandersetzung sind am Mittwoch und Donnerstag in München insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Zwei Fußgänger beziehungsweise Radfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Fußgänger auf Nymphenburger Straße schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 11 Uhr überquerte ein über 80-jähriger Münchner die Nymphenburger Straße vom Rotkreuzplatz kommend an einer Ampel in Richtung Leonrodstraße. Gleichzeitig fuhr eine 64-jährige Münchnerin mit ihrem Opel in Richtung Landshuter Allee. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zeigte ihre Ampel grünes Licht. Dennoch kam es zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die Nymphenburger Straße in Richtung Landshuter Allee 45 Minuten vollständig gesperrt; es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum Fahrstreifen des Autos und zum Verkehrsaufkommen, unter (089) 6216-3322.

Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

In Ramersdorf-Perlach kollidierten am Donnerstag gegen 16.40 Uhr ein Fahrrad und ein Mercedes. Ein 68-jähriger Mann fuhr auf der Nebenfahrbahn der Putzbrunner Straße stadtauswärts und musste an der Einmündung zur Heidestraße die Vorfahrt beachten. Zur gleichen Zeit bog eine 84-jährige Autofahrerin aus der Gegenrichtung nach links in die Heidestraße ab.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Schaden im niedrigeren vierstelligen Eurobereich. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Drei Fahrzeuge in Laim beteiligt

Bereits gegen 10.10 Uhr kam es in Laim zu einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter waren auf der Elsenheimer Straße in Richtung Landsberger Straße unterwegs. Dahinter fuhren ein 33-Jähriger in einem BMW und ein 21-Jähriger in einem Fiat.

Als das Polizeifahrzeug und der BMW verkehrsbedingt anhielten, fuhr der 21-Jährige schräg auf den BMW auf und schrammte an dessen rechter Seite entlang. Anschließend fuhren der 33-Jährige und der 21-Jährige mit ihren Fahrzeugen auf das stehende Polizeifahrzeug auf. Der 33-Jährige und der Polizeibeamte wurden leicht verletzt. An allen drei Autos entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro; BMW und Fiat mussten abgeschleppt werden.

Fünf Verletzte nach Unfall in Grünwald

Gegen 7.40 Uhr stießen in Grünwald im Kreuzungsbereich der Südlichen Münchner Straße und der Ludwig-Thoma-Straße zwei Pkw zusammen. Ein 57-Jähriger war mit einem Fiat in Richtung Straßlach unterwegs, bei ihm saß eine 15-Jährige. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem BMW von der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Südliche Münchner Straße; in seinem Wagen saßen außerdem zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die drei Mitfahrenden leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Ermittlungen nach Auseinandersetzung mit Machete

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr kam es in Ramersdorf-Perlach nach einer früheren Streitigkeit zu einer Auseinandersetzung an der Wohnung eines 22-Jährigen. Drei Männer im Alter von 16, 22 und 22 Jahren waren zu der Wohnung gekommen. Nachdem Angehörige des Wohnungsinhabers die Tür geöffnet hatten, entstand eine körperliche Auseinandersetzung.

Der 22-jährige Wohnungsinhaber steht im Verdacht, dabei eine Machete hervorgeholt, damit gedroht und einen gleichaltrigen Besucher verletzt zu haben. Der Verletzte wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest, stellten die Machete sicher und führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder frei. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: München: Vier Verletzte bei Unfall – Tatverdächtiger festgenommen · Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Regionalzug verletzt

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium München