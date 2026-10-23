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Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Regionalzug verletzt

Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Regionalzug verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht zum Mittwoch sind in einem Regionalzug zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof zwei Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden.

Der Zug war in Richtung Salzburg unterwegs. Die Auseinandersetzung ereignete sich während der Fahrt.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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