Straubing-Bogen: Polizei ermittelt wegen gefälschter Privatrezepte

In Apotheken im Raum Straubing-Bogen wurden in mehr als zehn bekannten Fällen gefälschte Privatrezepte teilweise erfolgreich eingelöst. Die Kriminalpolizei hat mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Die Fälle ereigneten sich zwischen dem 25. Februar und dem 5. Oktober 2026. Mit den Rezepten wurde versucht, an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen, die als Drogenersatzstoffe verwendet werden. Die Medikamente sollten den Ermittlungen zufolge selbst konsumiert oder weiterverkauft werden.

Ermittlungen gegen 34-Jährigen und fünf weitere Beschuldigte

Auf den gefälschten Rezepten war ein Arzt als Aussteller angegeben. Bei seiner Vernehmung stellte sich heraus, dass er die entsprechenden Vorlagen nicht mehr ausgibt und die auf den Rezepten genannten, angeblich fiktiven Personen nicht behandelt.

Der Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Straubing-Bogen erhärtete sich insbesondere durch belastende Aussagen und eine Wohnungsdurchsuchung. Bei der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing vollzogenen Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittler gefälschte Privatrezepten und elektronische Speichermedien. Darauf befanden sich etliche Rezeptvorlagen, darunter auch bislang unbekannte Druckvorlagen.

Die Kriminalpolizei geht deshalb derzeit davon aus, dass eine unbekannte Zahl weiterer Rezepte unbemerkt eingelöst wurde oder noch eingelöst wird. Gegen den 34-Jährigen laufen neben den Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung weitere Verfahren mit Betäubungsmittelbezug. Gegen fünf weitere Beschuldigte wird wegen des Verdachts ermittelt, die gefälschten Rezepte eingelöst zu haben.

Apotheken im Raum Straubing-Bogen werden gebeten, bei verdächtigen Rezepten aufmerksam zu sein und diese zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.