Wirtschaftsförderverband ehrt 43 TOP-Arbeitgeber 2026

Zum zehnjährigen Bestehen des Labels „TOP-Arbeitgeber DONAURIES“ hat der Wirtschaftsförderverband DONAURIES in Donauwörth 43 Unternehmen, Institutionen und Kommunen aus dem Landkreis ausgezeichnet – so viele wie seit der Einführung im Jahr 2016 noch nie.

Die Verleihung fand am 23. Oktober 2026 statt. Das Label würdigt Arbeitgeber, die sich durch eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und attraktive Arbeitsbedingungen auszeichnen. Begrüßt wurden die Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung von Michael Dinkelmeier, Landrat und Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, sowie von Verbandsgeschäftsführerin Laura Turbany.

Dinkelmeier betonte in seiner Ansprache die Bedeutung guter Arbeitgeber für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises. „Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren und eine wertschätzende Unternehmenskultur leben, stärken nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten Region“, sagte er.

Keynote über Künstliche Intelligenz und Führung

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Keynote von Dr. Annette Doms. Unter dem Titel „Vom Hidden Champion zum Intelligent Champion – Wie KI Arbeit verändert und Führung neu definiert“ sprach sie über den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt sowie über die Bedeutung von Unternehmenskultur und Führung im digitalen Wandel.

Doms zufolge werden künftig nicht automatisch die Unternehmen erfolgreich sein, die am meisten automatisieren. Entscheidend sei vielmehr die Verbindung technologischer Möglichkeiten mit menschlicher Urteilskraft und einer starken Unternehmenskultur.

Überreicht wurden die Auszeichnungen von Michael Scholz, Beiratssprecher und Vorstandsmitglied des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, gemeinsam mit den Beiratsmitgliedern Alisa Mener und Daniel Petrasch.

Das Label zählt zu den zentralen Projekten des Wirtschaftsförderverbands zur Fachkräftesicherung. Es macht Arbeitgeberqualitäten sichtbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Attraktivität als Arbeitgeber nach innen und außen zu stärken. Seit 2016 wurden zahlreiche Betriebe, Einrichtungen und Kommunen für ihr Engagement im Bereich Unternehmenskultur ausgezeichnet.

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