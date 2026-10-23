Einbruch in Rottach-Egern: Zeugin bei Flucht verletzt

Mehrere bislang unbekannte und vermummte Täter drangen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Rottach-Egern ein und verletzten eine Zeugin bei ihrer Flucht leicht.

Der Einbruch ereignete sich am 22. Oktober 2026 gegen 21 Uhr in der Hagrainer Straße im Ortsteil Sonnenmoos. Die anwesenden Hauseigentümer bemerkten die Täter, woraufhin diese das Haus verließen. Auf dem Weg zu ihrem Fluchtfahrzeug stießen sie außerdem eine Zeugin zu Boden.

Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem weißen Pkw, möglicherweise einem BMW, in Richtung Ludwig-Thoma-Straße und Valepper Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers blieb bislang erfolglos. Weder das Fahrzeug noch die Täter wurden aufgegriffen. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Geld und Wertgegenstände erbeutet

Den Großteil der beabsichtigten Beute mussten die Täter am Tatort zurücklassen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie dennoch einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag sowie persönliche Wertgegenstände der Hauseigentümer.

Die Kriminalpolizeistation Miesbach hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Hagrainer Straße am Donnerstagabend sowie zu einem weißen Pkw, insbesondere einem BMW. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd