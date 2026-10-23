Schuppenbrand in Amerang: Schaden im fünfstelligen Bereich

In einem an ein Wohnhaus angrenzenden Schuppen in Amerang ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Der Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Haslreit wurde gegen 18.50 Uhr gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren löschten die Flammen rasch und verhinderten ein Übergreifen auf umliegende Gebäude. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag beziffert.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim übernahm noch am Abend die Ermittlungen am Brandort von der Polizeiinspektion Wasserburg. Die weitere Sachbearbeitung liegt beim Kommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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