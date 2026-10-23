Polizeibericht Augsburg und Region vom 23. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstahl von Dämmmaterial

Pfersee – Im Zeitraum von Mittwoch (21.10.2026), 18.00 Uhr bis Donnerstag (22.10.2026), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Augsburger Straße vier Dämmpaneelen. Der die ca. drei Meter langen Dämmpaneelen haben einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Kriegshaber – Am Donnerstag (22.10.2026) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Reeseallee die Windschutzscheibe eines Autos. Ein 44-jähriger Mann hatte seinen grauen Pkw der Marke VW im o.g. Zeitraum am Straßenrand geparkt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er die beschädigte Windschutzscheibe. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 44-jährige Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Kriegshaber – Am Donnerstag (22.10.2026) gegen 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Dumlerstraße ein geparktes Auto. Eine 67-jährige Passantin nahm zunächst ein lautes Unfallgeräusch wahr. Als sie in die Richtung des Geräuschs ging, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an einem geparkten Pkw eines 45-jährigen Mannes. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Der Schaden an dem geparkten Pkw liegt im mittleren vierstelligen Bereich Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 45-jährige Mann besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Hammerschmiede/BAB A8 – Im Zeitraum von Dienstag (20.10.2026), 16.00 Uhr bis Mittwoch (21.10.2026), 15.00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrer an der Anschlussstelle Augsburg-Ost von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Der unbekannte Fahrer kam offensichtlich von Augsburg und wollte an der Mühlhauser Straße nach rechts auf die Autobahn BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. In der Auffahrtsschleife kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige rot-weiße Richtungstafel. Diese wurde samt Fundament aus dem Boden gerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte der bislang unbekannte Täter die Richtungstafel wieder provisorisch auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Verkehrszeichen liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug und sucht Zeugen

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (20.10.2026), 18.30 Uhr bis Mittwoch (21.10.2026), 16.30 Uhr, kam es in der Kemptener Straße zu einem versuchten Trickbetrug zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Zunächst rief ein bislang unbekannter Täter am Dienstag (20.10.2026) bei der 86- Jährigen an und gab sich als Polizist aus. Im Telefonat überzeugte er die Frau davon, ihre Wertgegenstände an einen am Folgetag vorbeikommenden vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Als dieser Mann am Mittwoch (21.10.2026) gegen 16:30 Uhr bei der 86-jährigen Frau klingelte, wurde er von einer 64-jährigen Nachbarin angesprochen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Friedberg. Vermutlich verhinderte die 64-jährige durch ihr Einschreiten einen Trickbetrug. Der geflüchtete Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm groß, schlank, bekleidet mit einer hellen Jacke und einem Cap Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die 86-jährige Frau und die 64-jährige Nachbarin besitzen beide die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Eisdiele

Lechhausen – Am Mittwoch (21.10.2026) gegen 23:35 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Eisdiele in der Blücherstraße und entwendete Bargeld. Sowohl der entstandene Sachschaden, als auch die Höhe des Beuteschadens sind Gegenstand polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Königsbrunn – Am Donnerstag (22.10.2026) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, täuschten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen 80-jährigen Mann und seine 73-jährige Frau am Telefon. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und veranlassten die beiden, Bargeld und persönliche Gegenstände herauszugeben. Die Höhe des Vermögensschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Der 80-jährige Mann und die 73-jährige Frau besitzen beide die deutsche Staatsangehörigkeit.

Verkehrspolizei ermittelt wegen Fahrens trotz eines Fahrverbots

Zusmarshausen – Am Donnerstag (22.10.2026) gegen 09.00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der A8 in Richtung Stuttgart. Dabei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern um 55 Stundenkilometer. Die Polizei kontrollierte den Mann an einem Parkplatz. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten stellten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein zweimonatiges Fahrverbot bestand. Sie unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots und einer Geschwindigkeitsüberschreitung gegen den 27-jährigen Autofahrer. Der 27-jährige Autofahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Spektakulärer Verkehrsunfall auf der B25 (bereits regional berichtet)

Harburg/B2 – Am 22.10.2026 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Deutscher mit seinem silbernen Pkw Daimler E-Klasse die B 25 von Donauwörth kommend in Richtung Harburg. Ca. 200 m nach der Abzweigung nach Ebermergen verließ der Pkw nach der vorgefundenen Spurenlage die Fahrspur in Richtung Harburg nach links, überquerte die beiden Gegenfahrbahnen und fuhr im angrenzenden Grünstreifen weiter, welcher zwischen B 25 und dem daneben verlaufenden Radweg verläuft. Ohne dort ein Hindernis zu treffen erreichte der Pkw nach weiteren 200 m einen Durchlass unter der B 25. Dort hob der Pkw aufgrund der Geländegegebenheiten ab, flog mehrere Meter durch die Luft und schlug in der gegenüberliegenden Böschung ein. Der Pkw kam schwer beschädigt auf allen vier Reifen zum Stehen. Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte ergaben, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen steht, wurde dessen Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Aufgrund des zunächst unklaren Schadensausmaßes wurden ca. 80 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren an die Unfallstelle beordert. Da Betriebsstoffe austraten und drohten, den Grünstreifen zu verunreinigen, wurde die Straßenmeisterei Nördlingen hinzugezogen. Der verunfallte Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen mittels eines Kranes geborgen. Während der Unfallaufnahme und aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn musste die B 25 für die Dauer von 2 Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht nun Verkehrsteilnehmer, welche den Unfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte unter die bekannte Telefonnummer der Donauwörther Inspektion unter 0906/706670.