Polizeibericht Augsburg und Region vom 22. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Schmuckgeschäft

Innenstadt – Am Montag (19.10.2026) entwendeten zwei bislang unbekannte Täterinnen ein Armband aus einem Schmuckgeschäft in der Innenstadt. Gegen 15.30 Uhr betraten die zwei Frauen das Geschäft und lenkten den 53-jährigen Inhaber ab. In der Zwischenzeit entwendete eine der Frauen ein Armband. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die beiden Frauen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie sprachen deutsch mit einem ausländischen Akzent. Beide waren ca. 160 cm groß. Eine der Frauen war ca. 18 Jahre alt und schlank. Die zweite war ca. 55 Jahre alt und von kräftiger Statur. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Der 53-jährige Geschäftsinhaber besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (18.10.2026) bis Dienstag (20.10.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Bäckergasse zwei Fahrräder. Eine 32-jährige Frau stellte ihr beigefarbenes Fahrrad der Marke Cube am Sonntag (18.10.2026) gegen 17.00 Uhr im Innenhof ihres Wohnanwesens ab und versperrte es. Am Dienstagmorgen (20.10.2026) gegen 06.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Das Fahrrad hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine weitere Geschädigte, eine 26-jährige Frau, stellte ihr weiß-schwarzes Fahrrad der Marke Cube am Montagabend (19.10.2026) gegen 22.00 Uhr in der Bäckergasse beim Durchgang zum Schäfflergäßchen ab und sperrte es mit einem Schloss an ein dortiges Geländer. Am Dienstagmorgen (20.10.2026) gegen 07.00 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Das Fahrrad hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen zwei besonders schweren Fällen des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die beiden Frauen im Alter von 32 und 26 Jahren besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Antonsviertel – Im Zeitraum von Freitag (16.10.2026), 00.00 Uhr, bis Samstag (17.10.2026), 14.15 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Wände einer Tennishalle in der Stadionstraße mit Graffiti. Der oder die Täter beschmierten die Wände mit mehreren Graffiti in schwarzer und gelber Farbe. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Göggingen – Am Mittwoch (21.10.2026) kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Ein 83-jähriger Autofahrer verlor nach eigenen Angaben wegen eines Schwindelanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Anschließend prallte sein Fahrzeug gegen zwei geparkte Autos. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 83-jährigen Mann. Der 83-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Belästigung

Innenstadt – Am Montag (19.10.2026) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 14-Jährige in der Straßenbahnlinie 1 am Königsplatz. Gegen 17.00 Uhr berührte der bislang unbekannte männliche Täter die Jugendliche gegen ihren Willen unsittlich. Der Täter wird als ca. 16-jähriger Jugendlicher beschrieben. Er ist ca. 170 cm groß, schlank, hat braune Haare und ein asiatisches Erscheinungsbild. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die 14-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Mittwoch (21.10.2026) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer 23-jährigen Motorradfahrerin in der Friedberger Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer wechselte auf der Friedberger Straße von der linken auf rechte Fahrspur und übersah dabei die dort fahrende 23-jährige Motorradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 23-Jährige aus. Hierbei stürzte sie und beschädigte ihr Motorrad. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend ohne seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Die 23- Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an ihrem Motorrad liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Von dem geflüchteten Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Volvo mit Nördlinger Zulassung gehandelt hat. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei beendet Alkoholfahrt

Lechhausen – Am Donnerstag (22.10.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss in der Curtiusstraße unterwegs. Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann und nahm hierbei Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Es stellte sich heraus, dass er auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-jährigen Mann. Der 28-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Universitätsviertel – Am Mittwoch (21.10.2026) kam es gegen 11.15 Uhr auf der B17 in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Messe und Inningen zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Aufgrund einer Baustelle hatte sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen verlangsamt. Ein 43-jähriger Autofahrer bemerkte den stehenden Verkehr zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Dieses wurde gegen die Schutzplanke geschoben. Der 43-jährige Fahrer, sein 20-jähriger Beifahrer und der ebenfalls 20-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die B17 war für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 43-jährigen Mann. Der 43-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Einer der 20-jährigen Männer besitzt die mazedonische, der andere die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei nimmt Trickbetrüger fest

Tapfheim – Am Mittwoch (21.10.2026) nahm die Polizei zwei Trickbetrüger fest. Die Täter hatten im Vorfeld telefonisch Kontakt mit einer 62-jährigen Frau aus Tapfheim aufgenommen und gaben sich hierbei als Polizeibeamte aus. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überzeugten sie die 62-Jährige zur Aushändigung von Wertgegenständen und Bargeld an einen späteren Abholer. Gegen Mittag erschienen zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren bei der 62- Jährigen. Nachdem sie den Männern die geforderten Gegenstände übergab, stiegen diese in einen Pkw mit österreichischer Zulassung und fuhren weg. Die 62-jährige Frau wurde misstrauisch und informierte einen zufällig vorbeifahrenden 51-jährigen Autofahrer. Dieser folgte dem Fahrzeug der Täter und verständigte die Polizei. Mit mehreren Streifen konnte das Täterfahrzeug schließlich bei der Auffahrt der Bundesstraße 2 bei Donauwörth gestoppt und die beiden 20 und 30 Jahre alten Männer festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Vorführung der beiden Männer an. Sie wurden am Donnerstag (22.10.2026) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ und diese in Vollzug setzte. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 20-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 30-jährige Mann besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.