IG Metall Augsburg ehrt Jubilare für 24.035 Jahre Mitgliedschaft

Die IG Metall Augsburg hat in Augsburg und Mertingen langjährige Mitglieder für 40, 50, 60, 70 und 75 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit geehrt. Zusammen kommen die diesjährigen Jubilare auf 24.035 Jahre Mitgliedschaft.

Bei den Feiern blickten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Jahrzehnte gewerkschaftlichen Engagements, betriebliche Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Veränderungen zurück. Nach Angaben der IG Metall Augsburg haben die Geehrten über viele Jahre Verantwortung übernommen und sich für ihre Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.

Ihr Engagement habe unter anderem zu fairen Löhnen, tariflich abgesicherten Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung und sozialer Sicherheit beigetragen. Die Jubilarfeiern boten neben den Ehrungen Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Erinnern an gemeinsame Stationen der Gewerkschaftsgeschichte.

Helmut Stegmüller und Alma Sieba geehrt

Auf einem Bild zur Feier in Mertingen sind Helmut Stegmüller und Alma Sieba zu sehen. Stegmüller wurde für 70 Jahre, Sieba anlässlich ihres 75-jährigen Gewerkschaftsjubiläums geehrt.

Ferdije Rrecaj, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Augsburg, erklärte: „Unsere Jubilare stehen für Zusammenhalt, Verlässlichkeit und Solidarität. Sie haben über Jahrzehnte dazu beigetragen, dass die IG Metall stark ist und die Interessen der Beschäftigten wirksam vertreten kann. Dafür gebührt ihnen großer Respekt und herzlicher Dank.“

Auch der 2. Bevollmächtigte Matti Riedlinger würdigte die langjährige Mitgliedschaft: „24.035 Jahre Mitgliedschaft sind weit mehr als eine beeindruckende Zahl. Sie stehen für Generationen von Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortung übernommen, füreinander eingestanden und unsere Region und die Arbeitswelt mitgeprägt haben. Ihr Einsatz bleibt Vorbild für die Gewerkschaftsarbeit von heute und morgen.“

Weitere Jubilarfeiern folgen

Die Ehrungen werden in den kommenden Wochen mit betrieblichen Jubilarfeiern fortgesetzt. Dabei sollen weitere Mitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft in der IG Metall ausgezeichnet werden.