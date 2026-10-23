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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (23.10.2026)

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (23.10.2026)
Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 15, 20, 23, 29, 30, die beiden “Eurozahlen” sind die 5 und die 12. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Beim Eurojackpot wird für jede Ziehung ein Jackpot in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wächst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 überwiesen, dort reichen “5 Richtige” und eine richtig getippte “Eurozahl”.

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