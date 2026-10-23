25-Jähriger flieht in Landshut nach Haftbefehl-Vorführung

Ein 25-jähriger Rumäne ist am Freitag in Landshut nach der Eröffnung eines Haftbefehls geflohen. Die Polizei nahm ihn nach kurzer Strecke wieder fest; bei der Flucht fiel ein Warnschuss.

Der Mann war aufgrund eines aktuellen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Oldenburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt worden. Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet worden war und er zu einem Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, ergriff er gegen 15.15 Uhr zu Fuß die Flucht.

Einer der eingesetzten Beamten gab daraufhin einen Warnschuss ab. Der 25-Jährige setzte seine Flucht dennoch fort und wurde nach kurzer Strecke von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen.

Bei der Festnahme soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Dabei wurden sowohl Polizeibeamte als auch der 25-Jährige verletzt. Durch die Schussabgabe wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt oder gefährdet.

Nach ärztlicher Versorgung wurde der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Landshut hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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