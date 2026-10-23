Ski Aggu erobert die Spitze der Album-Charts

Ski Aggu steht mit seinem Album “Ski Aggu Musik” neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der stets mit Skibrille auftretende Rapper erzielt damit seine dritte Nummer-1-Platte nach “Denk mal drüber nach…” und “Wilmersdorfs Kind”.

Die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. steht mit ihrer aktuellen Platte “Dopamine Chamber” auf dem zweiten Rang. Tokio Hotel landen mit ihrem Album “Encore” auf dem dritten Platz.

In den Single-Charts steht Tate McRae mit “Housewife” auf dem ersten Rang. Dahinter folgen “Dai Dai” von Shakira & Burna Boy und “Patient Zero” von Taylor Swift, deren Single vom ersten auf den dritten Platz abrutscht.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.