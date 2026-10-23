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Ski Aggu erobert die Spitze der Album-Charts

Ski Aggu erobert die Spitze der Album-Charts
Mann mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Ski Aggu steht mit seinem Album “Ski Aggu Musik” neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der stets mit Skibrille auftretende Rapper erzielt damit seine dritte Nummer-1-Platte nach “Denk mal drüber nach…” und “Wilmersdorfs Kind”.

Die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. steht mit ihrer aktuellen Platte “Dopamine Chamber” auf dem zweiten Rang. Tokio Hotel landen mit ihrem Album “Encore” auf dem dritten Platz.

In den Single-Charts steht Tate McRae mit “Housewife” auf dem ersten Rang. Dahinter folgen “Dai Dai” von Shakira & Burna Boy und “Patient Zero” von Taylor Swift, deren Single vom ersten auf den dritten Platz abrutscht.

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Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

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