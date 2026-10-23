Schüsse aus Auto nahe Paris: Ein Toter und mehrere Verletzte

Ein Mann hat nahe Paris aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen. Mindestens ein Mensch kam ersten Angaben zufolge dabei ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf in Coignières fest. Die Lage sei laut Präfektur des Départements Yvelines noch nicht stabilisiert.

Der Vorfall ereignete sich in den Orten Trappes und La Verrière im Département Yvelines, etwa 25 bis 30 Kilometer südwestlich von Paris. Die Schüsse fielen gegen 10:30 Uhr. Der Verdächtige, ein 39-jähriger Mann, sei der Polizei bekannt, jedoch nicht den Geheimdiensten. Der Bürgermeister von Trappes, Ali Rabeh, erklärte, der Mann habe “willkürlich” geschossen, um ein “Blutbad” anzurichten.

Premierminister Sébastien Lecornu versicherte, dass alle Ressourcen der Sicherheitskräfte und der Justizbehörden mobilisiert seien. Die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft beobachte den Fall.