Drogenverdacht nach schwerem Unfall auf B25 bei Harburg

Ein 38-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der B25 bei Harburg schwer verletzt worden. Die Polizei prüft den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

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Alfred Ingerl

Der Mann war am Donnerstag gegen 23 Uhr mit einer silbernen Daimler E-Klasse von Donauwörth in Richtung Harburg unterwegs. Rund 200 Meter nach der Abzweigung nach Ebermergen kam das Fahrzeug nach der vorgefundenen Spurenlage nach links von der Fahrspur ab, überquerte die beiden Gegenfahrbahnen und fuhr im Grünstreifen neben der B25 weiter.

Nach weiteren etwa 200 Metern hob der Pkw an einem Durchlass unter der Bundesstraße aufgrund der Geländeverhältnisse ab, flog mehrere Meter durch die Luft und schlug in der gegenüberliegenden Böschung ein. Das Fahrzeug kam auf allen vier Reifen zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Führerschein sichergestellt

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich nach Angaben der Polizei Anhaltspunkte dafür, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Wegen des zunächst unklaren Schadensausmaßes wurden rund 80 Feuerwehrleute aus umliegenden Wehren zur Unfallstelle beordert. Zudem wurde die Straßenmeisterei Nördlingen hinzugezogen, weil Betriebsstoffe austraten und den Grünstreifen zu verunreinigen drohten. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 40.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug mit einem Kran.

Die B25 war während der Unfallaufnahme und wegen der Landung eines Rettungshubschraubers rund zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.