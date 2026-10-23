Hausbrand in Schondorf: Eine Person stirbt

Bei einem Hausbrand in Schondorf ist eine Person ums Leben gekommen. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, der Sachschaden liegt bei rund 500.000 Euro.

Ein vorbeifahrender Zeuge entdeckte das Feuer am Nachmittag gegen 14:30 Uhr in der Seestraße und alarmierte über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr und Rettungskräfte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits im Vollbrand. Während der Löscharbeiten entdeckten sie im Gebäude eine Person, die den Flammen zum Opfer gefallen war.

Wegen des massiv zerstörten Dachstuhls konnte der Leichnam zunächst nicht geborgen werden. Erst am folgenden Vormittag ließ sich der Dachstuhl so weit abtragen, dass das Gebäude gefahrlos betreten werden konnte. Anschließend wurde der Leichnam geborgen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersuchen den Brandort gemeinsam mit Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamts. Dabei kommt auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg sollen die Brandursache, die Identität der verstorbenen Person und die Todesumstände klären.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg soll der Leichnam am kommenden Montag im Institut für Rechtsmedizin München obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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