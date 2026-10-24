Brand in Balderschwang: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Balderschwanger Gemeindeteil Wäldle hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. 31 Feriengäste konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 22.45 Uhr zunächst ein Kaminbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Hausgiebel des Anwesens in Vollbrand. Im vorderen Dachbereich schlugen Flammen aus dem Dach.

Flammen greifen nicht auf Gebäudeteil über

Durch umfangreiche Löscharbeiten verhinderten die Feuerwehren ein Übergreifen auf den hinteren, unbewohnten Gebäudeteil. Das Wohnhaus brannte stark aus. Zur Brandbekämpfung wurde das Dach mit einem Bagger abgetragen.

Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur Behandlung in das Klinikum Immenstadt gebracht. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Altstädten, Balderschwang, Bolsterlang, Hittisau, Langenwang, Obermaiselstein und Oberstdorf vor Ort. Hinzu kamen 18 Kräfte des Rettungsdienstes und neun Einsatzkräfte des THW.

Der Brandschaden wird derzeit auf eine mittlere sechsstellige Summe geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Sonthofen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu).

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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