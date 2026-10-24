Augsburger Panther verlieren knapp bei den Eisbären Berlin

Die Augsburger Panther haben in der DEL ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim amtierenden Meister Eisbären Berlin zeigte der AEV eine starke Leistung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Am Sonntag wartet mit den Straubing Tigers bereits die nächste Herausforderung.

Zum Jubiläum von Trevor Parkes, der sein 500. Spiel in der DEL absolvierte, konnte Trainer Bill Peters wieder auf Jimmy Lambert zurückgreifen. Im Tor stand Tobias Ancicka, der gegen seinen früheren Klub zwischen den Pfosten begann.

Die Schwaben hielten von Beginn an gut dagegen und erspielten sich im ersten Drittel mehrere gute Möglichkeiten. Auch im Mittelabschnitt war Augsburg zunächst die aktivere Mannschaft. Trotz eines deutlichen Chancenplus fehlte jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss. Berlins Torhüter Jonas Neffin erwies sich mehrfach als starker Rückhalt.

Wright gleicht kurz vor der Pause aus

Die mangelnde Chancenverwertung rächte sich in der 35. Minute: Yannick Veilleux brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Augsburg ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen und drängte weiter auf den Ausgleich.

Kurz vor Ende des zweiten Drittels wurde der Einsatz belohnt. Cameron Wright verwertete eine Vorlage von Alec McCrea und traf in der 40. Minute zum verdienten 1:1.

Wiederer entscheidet die Partie

Im Schlussdrittel erhöhten die Eisbären den Druck. In der 46. Minute traf Manuel Wiederer nach starker Vorarbeit von Liam Kirk zur erneuten Berliner Führung. Ein weiterer Treffer der Gastgeber wurde nach Videobeweis wegen einer Torhüterbehinderung aberkannt.

Die Panther kämpften bis zum Schluss um den Ausgleich. Auch Trevor Parkes hatte eine gute Gelegenheit, scheiterte jedoch erneut an Neffin. Trotz einer engagierten Vorstellung und zahlreicher Chancen blieb Augsburg der Lohn verwehrt. Damit wartet der AEV weiter auf den nächsten Sieg.

Am Sonntag gegen Straubing

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Panthern nicht. Bereits am Sonntag, 16:30 Uhr, empfangen sie die Straubing Tigers im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Gegen das nächste Topteam der Liga will Augsburg einen neuen Anlauf nehmen, um die Negativserie zu beenden.