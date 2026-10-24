25-Jähriger flieht in Landshut trotz Warnschuss und wird festgenommen

Mann flieht nach Vorführung vor Ermittlungsrichter in Landshut

Ein 25-Jähriger ist am Freitag, 23. Oktober 2026, nach seiner Vorführung vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut geflohen. Die Polizei nahm den Mann nach kurzer Strecke wieder fest. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizeibeamte und der 25-Jährige verletzt.

Warnschuss während der Flucht

Der Mann war aufgrund eines aktuellen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Oldenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet worden war und er zu einem Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, ergriff er gegen 15.15 Uhr zu Fuß die Flucht.

Ein eingesetzter Beamter gab daraufhin einen Warnschuss ab. Der Mann setzte seine Flucht dennoch fort. Die Einsatzkräfte holten ihn nach kurzer Strecke ein und nahmen ihn fest. Dabei soll der 25-Jährige erheblichen Widerstand geleistet haben.

Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt oder gefährdet.

Einlieferung in Justizvollzugsanstalt

Nach einer ärztlichen Versorgung wurde der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Landshut hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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