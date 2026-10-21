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Drei gestohlene Fahrzeugmotoren auf A3 bei Passau sichergestellt

Drei gestohlene Fahrzeugmotoren auf A3 bei Passau sichergestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder drei Fahrzeugmotoren sichergestellt, deren zugehörige Fahrzeuge in Großbritannien als gestohlen gemeldet waren.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten am Dienstag, 20. Oktober 2026, gegen 18.30 Uhr einen BMW. Bei der Durchsuchung fanden sie die drei Motoren im Kofferraum.

Die Motoren wurden sichergestellt. Der 28-jährige rumänische Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Passau übernommen. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt insbesondere wegen des Verdachts der Hehlerei.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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