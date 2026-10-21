A72 bei Hof: Gefälschter Führerschein und Drogen entdeckt

Bei einer Kontrolle auf der A72 bei Hof fanden Schleierfahnder bei zwei polnischen Staatsangehörigen einen gefälschten Führerschein, Dopingmittel und verschiedene Betäubungsmittel.

54-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Selb stoppten am Dienstag, 20. Oktober, gegen 17 Uhr einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung an der Anschlussstelle Hof/Töpen. Bei der Überprüfung des 54-jährigen polnischen Fahrers stellten sie fest, dass sein vorgezeigter Führerschein eine Totalfälschung war. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Fahnder außerdem Dopingmittel, die sie dem Fahrer zuordneten. Die Menge überschritt den maßgeblichen Grenzwert um mehr als das Doppelte. Gegen den 54-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz ein.

Betäubungsmittel bei Mitfahrer entdeckt

Auch bei einem 45-jährigen polnischen Mitfahrer wurden die Beamten fündig. Im Hosenbund des Mannes entdeckten sie jeweils eine einstellige Grammmenge Methamphetamin und Amphetamin sowie eine geringe Menge Marihuana. Nach den Feststellungen der Polizei hatte der 45-Jährige die Substanzen unerlaubt nach Deutschland eingeführt.

Gegen ihn wird wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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