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Raubdelikt in Aidenbach: Drei Haftbefehle erlassen

Raubdelikt in Aidenbach: Drei Haftbefehle erlassen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach einem Raubdelikt in Aidenbach sind drei Tatverdächtige in Haft. Gegen einen 26-jährigen Deutschen, einen 24-jährigen Deutschen und einen 39-jährigen Italiener wurden am Montag Haftbefehle erlassen.

Die drei Tatverdächtigen waren nach dem Raubdelikt am Sonntag, 18. Oktober 2026, vorläufig festgenommen worden. Am Montag, 19. Oktober, wurden sie dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt.

Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige

Der Ermittlungsrichter erließ gegen alle drei Männer Haftbefehle. Sie befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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