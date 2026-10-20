Nach mutmaßlichem Raub in Amberg: Vier Tatverdächtige in Haft

In Amberg soll ein 44-Jähriger von drei jungen Männern angegriffen und beraubt worden sein. Eine 19-Jährige soll an der Tat beteiligt gewesen sein; gegen alle vier Tatverdächtigen wurden Haftbefehle erlassen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 17. Oktober 2026, in einer Wohnung im Süden der Stadt. Zwischen dem 44-jährigen Deutschen und der 19-jährigen Deutschen soll seit einiger Zeit intimer Kontakt bestanden haben. Für etwa 20.30 Uhr war ein weiteres Treffen in der Wohnung der jungen Frau vereinbart.

Dort sollen drei deutsche Bekannte der 19-Jährigen im Alter von 18, 19 und 18 Jahren den Mann gemeinsam mit ihr überfallen haben. Die drei Männer sollen körperliche Gewalt gegen den 44-Jährigen ausgeübt und ihm unter anderem mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen den Geldbeutel des Mannes aus dessen Rucksack genommen und die Wohnung verlassen haben. Den Verletzten ließen sie zurück.

Haftbefehle gegen alle vier Tatverdächtigen

Eintreffende Streifenbesatzungen nahmen alle vier Tatverdächtigen fest. Der 44-Jährige wurde wegen seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm die Ermittlungen und führte umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch.

Gegen die drei Männer und die 19-jährige Frau wird wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurden die vier Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ gegen alle vier Haftbefehle. Anschließend wurden sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

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