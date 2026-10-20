Bayreuth: Ermittlungen nach rassistischen Beleidigungen an ZOH

An der Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) in Bayreuth soll ein 51-Jähriger eine bislang unbekannte Frau rassistisch beleidigt und zwei Kontrolleure verbal bedroht haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Kontrolleure hielten sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Hohenzollernplatz auf, als sie den Mann rassistische Beleidigungen und ausländerfeindliche Parolen rufen hörten. Außerdem beobachteten sie, wie er mehrfach den Hitlergruß sowie den Mittelfinger zeigte. Die Kontrolleure informierten daraufhin die Polizei und wiesen die eintreffenden Beamten an der ZOH auf den Tatverdächtigen hin.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten die Identität des 51-Jährigen aus Bayreuth fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich am Montagnachmittag im Bereich des Hohenzollernplatzes aufgehalten und den Vorfall wahrgenommen haben. Besonders wichtig ist eine bislang unbekannte Frau mit Kopftuch, die der Mann beleidigt haben soll.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

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