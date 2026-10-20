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Schüleraustausch bringt Jugendliche aus Siena nach Memmingen

Schüleraustausch bringt Jugendliche aus Siena nach Memmingen
Presse Augsburg
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Rund 20 Jugendliche aus Siena sind derzeit im Rahmen des Schüleraustauschs mit dem Vöhlin-Gymnasium in Memmingen zu Gast. Die 15- bis 17-Jährigen besuchen die Terza des ITAS Monna Agnese und lernen seit vier Jahren Deutsch.

Inhalte im Überblick

Zum Programm gehören Besuche am Vöhlin-Gymnasium, gemeinsame Unternehmungen und kulturelle Erlebnisse. Die italienischen Schülerinnen und Schüler werden von Francesco Mario und Kerstin Hartmann begleitet. Mario ist nach Angaben der Stadt zum dritten Mal in Memmingen, Hartmann zum fünften Mal. Auf deutscher Seite betreut Melanie Blum die Begegnung.

Auch ein Empfang im Memminger Rathaus gehört zum Aufenthalt. Dort wurden die Gäste von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher empfangen. Als weitere Beteiligte werden Stabstellenleiterin Europabüro Alexandra Hartge und die stellvertretende Schulleiterin Isabel Puchinger genannt.

Partnerschaft besteht seit 2013

Der Austausch zwischen dem Vöhlin-Gymnasium und dem ITAS Monna Agnese besteht laut den Angaben seit 2013. Der aktuelle Aufenthalt gilt als zehnter Besuch italienischer Austauschschülerinnen und -schüler in Memmingen. Auf deutscher Seite richtet sich die Begegnung an Jugendliche des sprachlichen Zweigs, die Italienisch als dritte Fremdsprache lernen.

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Wegen der Pandemie war der Austausch drei Jahre unterbrochen und wurde 2023 wieder aufgenommen. In der Pressemitteilung steht daneben die abweichende Angabe „seit März 20213“, die offenkundig fehlerhaft beziehungsweise unklar ist.

Gegenbesuch in Siena geplant

Ein Gegenbesuch der zehnten Klassen aus Memmingen ist für die Osterferien im April 2027 vorgesehen. Geplant sind Schulbesuche sowie Ausflüge nach Florenz und in die südliche Toskana.

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