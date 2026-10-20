Panther bieten Studierenden gegen Frankfurt Tickets für zehn Euro

Beim Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Löwen Frankfurt am 29. Oktober 2026 kosten vergünstigte Stehplatztickets für Studierende und weitere Berechtigte zehn Euro.

Die Partie im Curt-Frenzel-Stadion beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr und steht unter dem Motto „Hockey 4 Students“. Das Angebot gilt neben Studierenden auch für Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Zivil- und Wehrdienstleistende sowie Schülerinnen und Schüler. Beim Einlass muss ein entsprechender Berechtigungsausweis zusammen mit der Eintrittskarte unaufgefordert vorgezeigt werden.

Die Tickets sind im 1878 SHOP im Curt-Frenzel-Stadion und online unter panthertickets.de erhältlich.

Rabatt im Peaches nach dem Spiel

Nach der Partie können Ticketinhaber im Peaches in der Augsburger Maximilianstraße bei Vorlage des „Hockey 4 Students“-Tickets 30 Prozent Rabatt auf einen Drink nach Wahl erhalten. Der Einlass in die Cocktailbar ist ab 18 Jahren möglich.

Das Ticket gilt am Spieltag außerdem als Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr der Stadtwerke Augsburg. Die Fahrt ist in den Tarifzonen 10, 20 und 30 ab drei Stunden vor Spielbeginn bis drei Stunden nach Spielende möglich.