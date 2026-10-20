Unbekannte beschädigen zwei geparkte Autos in Kriegshaber

In Augsburg-Kriegshaber sind zwei geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Schäden in Reeseallee und Dumlerstraße

In der Reeseallee wurde ein Auto im Zeitraum von Sonntag, 18. Oktober, 0 Uhr, bis Montag, 19. Oktober 2026, 16.30 Uhr, beschädigt. Am Fahrzeug eines 34-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Montag zwischen 8.15 Uhr und 16.15 Uhr in der Dumlerstraße. Dort wurde das Auto eines 44-jährigen Mannes beschädigt. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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